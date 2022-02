Serie A, il programma delle partite di oggi

In programma oggi tre match della 26^ giornata di Serie A: si parte alle 15.00 con Sampdoria-Empoli, poi Roma-Verona. In chiusura, ore 20.45, il testacoda dell'Arechi con Salernitana-Milan (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K)

Dopo il derby della Mole tra Juventus e Torino, la 26^ giornata di Serie A prosegue con tre incontri in programma oggi. Si parte alle ore 15.00 al Ferraris di Genova con Sampdoria-Empoli. Un match tra due squadre in crisi di risultati: i blucerchiati hanno vinto solo una delle ultime otto partite, mentre i toscani inseguono ancora il primo successo nel 2022. Alle 18 toccherà alla Roma di José Mourinho che all'Olimpico ospiterà il Verona, reduce dalla vittoria 4-0 contro l'Udinese. Alle 20.45, infine, la capolista Milan sarà impegnata nel testacoda dell'Arechi contro la Salernitana che in settimana ha cambiato allenatore, con l'arrivo di Davide Nicola al posto di Stefano Colantuono.