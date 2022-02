Salernitana-Milan, dove vedere la partita in tv

Testacoda all'Arechi con i rossoneri che cercano continuità dopo aver ritrovato la vetta della classifica. I campani sono reduci dal cambio in panchina e inseguono un successo che manca da più di un mese. Salernitana-Milan, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Continuità. È la parola d'ordine per il Milan che, ritrovato il primo posto in campionato, si prepara alla sfida contro la Salernitana. Un vero e proprio testacoda per i rossoneri, reduci da due vittorie consecutive e a negli ultimi cinque match punti lontano da San Siro. Momento opposto, invece, per i campani che in settimana hanno cambiato allenatore con l'arrivo di Davide Nicola. L'obiettivo per i granata è quello di ritrovare la vittoria che manca dal 9 gennaio, contro il Verona.