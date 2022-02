Il capitano ha accusato un affaticamento alla coscia destra e non partirà per la Sardegna. In dubbio la presenza dall'inizio di Osimhen, che ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale: al suo posto Petagna favorito su Mertens. Ipotesi Mario Rui a centrocampo, con Juan Jesus esterno sinistro di difesa

Non è emergenza ma quasi: in vista della trasferta del Napoli a Cagliari Luciano Spalletti ha davvero gli uomini contati. L'ultimo indisponibile in casa azzurra è Lorenzo Insigne. Il capitano, infatti, nel corso della seduta di allenamento di questa mattina a Castel Volturno ha accusato un affaticamento alla coscia destra e non partirà per la Sardegna, dove i campani saranno impegnati domani, lunedì 21 febbraio, alle 19 contro i rossoblù di Mazzarri. Se è certa l'assenza di Insigne, ancora in dubbio la presenza dal 1' di Victor Osimhen: il nigeriano dovrebbe partire con il resto della squadra, ma oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma a Cagliari l'opzione a sorpresa dall'inizio potrebbe essere Petagna, al momento favorito su Mertens. Alle spalle del centravanti italiano, probabile la presenza del trio formato da Ounas, Zielinski e Elmas.