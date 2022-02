Serie A, il programma delle partite di oggi

Quattro incontri in programma che coinvolgono le squadre in lotta per diversi obiettivi: dallo scudetto alla salvezza, passando per l'Europa. C'è tutto nella domenica di Serie A che si aprirà a ora di pranzo con il match (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) tra Fiorentina e Atalanta che tornano a sfidarsi dieci giorni dopo il quarto di finale in Coppa Italia. Si prosegue poi alle 15 con Venezia-Genoa: in palio punti importanti per la lotta salvezza, con i rossoblù a secco di vittorie in campionato da settembre 2021. Alle 18, invece, spazio alla sfida tra Inter e Sassuolo con i nerazzurri che vogliono dimenticare il ko contro il Liverpool in Champions League. È reduce da impegni europei anche la Lazio che alle 20.45 giocherà in casa dell'Udinese.