Il Bologna per rialzare la testa dopo un periodo particolarmente negativo caratterizzato da un solo punto nelle ultime cinque partite, lo Spezia per ripartire dopo l'ultimo ko contro la Fiorentina, arrivato però in seguito ad una serie importantissima di risultati utili consecutivi. Divise soltanto da due punti in classifica (28 per i rossoblù, che hanno però una gara in meno, 26 per i liguri), le squadre di Mihajlovic e Thiago Motta vogliono chiudere al meglio il programma della 26^ giornata di Serie A.