Serie A, il calendario del prossimo turno

Il prossimo weekend sarà il turno della ventisettesima giornata di Serie A. Che si aprirà venerdì con due partite che vedranno protagoniste le milanesi: il Milan ospiterà l'Udinese alle 18:45, mentre l'Inter andrà a Genova per giocare contro il Genoa a Marassi, alle 21. Tre match in programma sabato: Salernitana-Bologna (ore 15), Empoli-Juventus (ore 18) e Sassuolo-Fiorentina (ore 20:45, in diretta su Sky). Quattro invece sono le partite in programma domenica: il programma si aprirà con Torino-Cagliari (alle 12:30, in diretta su Sky), per proseguire con Verona-Venezia (alle 15) e Spezia-Roma (alle 18), mentre il posticipo vedrà protagoniste Lazio e Napoli, all'Olimpico (ore 20:45). Infine, la 27^ giornata si chiuderà lunedì sera, quando l'Atalanta ospiterà la Sampdoria al Gewiss Stadium (alle 20:45, in diretta su Sky). Di seguito, lo schema con il programma completo.