Il momento è complicato : un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato, tre sconfitte in quattro gare contando anche la Champions League e qualche certezza venuta meno. L' Inter ora vuole ripartire e per farlo Simone Inzaghi ha bisogno di tutti i suoi uomini. In questo senso iniziano ad arrivare buone notizie per l'allenatore nerazzurro, che presto potrà contare su due pedine che potrebbero rivelarsi fondamentali nelle rotazioni. Con il solo Correa che continua a lavorare ancora a parte, la prima è Matias Vecino , che nelle ultime settimane si è allenato a parte a causa di un problema al ginocchio e che martedì 22 febbraio, quando la squadra si è ritrovata dopo un giorno di riposo, ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo . La seconda è quella probabilmente più attesa: Robin Gosens , il colpo del mercato di gennaio.

Gosens, il rinforzo in più di Inzaghi

Inzaghi, infatti, sta avendo risposte soddisfacenti dall'esterno tedesco, reduce dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra accusato a fine settembre con l'Atalanta in Champions League contro lo Young Boys. Gosens sta lavorando bene e viaggia verso la prima convocazione in vista di Genoa-Inter, in programma venerdì 25 febbraio. Ovviamente è ancora presto per vedere titolare il classe '94, ma riassaporare l'aria del gruppo e del campo, andare in panchina e stare con i compagni e, perché no, giocare magari qualche minuto potrebbe essere importante. Arrivato nel mercato di gennaio, Gosens potrebbe diventare un rinforzo fondamentale per Inzaghi che, soprattutto in quest'ultimo periodo, ha bisogno di energie nuove e di entusiasmo per ripartire dopo un mese di febbraio molto difficile.