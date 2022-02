La vendita dei biglietti

l'iniziativa

Milan, biglietti promo a 1 euro contro l'Udinese

L’Ansa specifica che gli investigatori, anche attraverso testimonianze, hanno scoperto che in alcuni casi i tagliandi erano classificati con la "Tariffa Aimc", intestati a tifosi non affiliati all'Associazione ma aderenti alla Curva Sud. È stata inoltre riscontrata una maggiorazione del prezzo nominale del biglietto, che avrebbe alimentato il fenomeno del secondary ticketing. Il Milan Club "Secondo Blu" è costituito da circa 2mila persone in buona parte appartenenti agli ultras della Curva Sud e presieduto da un 35enne destinatario di diversi provvedimenti Daspo e - come comunica la questura - mai riabilitato. La vendita dei biglietti avviene attraverso i terminali dell'Aimc, che li compra singolarmente sulla base di una lista di nomi raccolti dalla tifoseria organizzata e inviati via mail. Come riporta l’Ansa, prima della partita i tagliandi sono inviati via mail al 35enne o ad altre persone riconducibili alla Curva Sud che pagano in contanti.