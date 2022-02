Costanzo lascia la Roma: "Mou non c'entra"

Friedkin che non avrei continuato perchè non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stata affidato". La sua collaborazione con la società giallorossa era iniziata a giugno scorso.

Il giornalista ha poi aggiunto ad alcuni quotidiani: "Sono assolutamente pro Mourinho, ma non riuscivo più a fare le cose che volevo fare. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi". Finisce dunque la collaborazione tra Costanzo e il club, ma non il tifo per la Roma: "Resterò per sempre giallorosso", la promessa del popolare conduttore.