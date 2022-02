Il Giudice Sportivo ha squalificato José Mourinho per due giornate per "gravi insinuazioni al Direttore di Gara" e per essere entrato in campo "con fare minaccioso" durante Roma-Hellas Verona dello scorso sabato. Tiago Pinto, invece, squalificato fino all'8 marzo per aver "affrontato in maniera irruenta l'arbitro" al termine della stessa partita. Una giornata per Gasperini, espulso in Fiorentina-Atalanta per proteste e per aver rivolto all'arbitro "un'espressione irrispettosa"