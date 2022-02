José Mourinho non ha rilasciato dichiarazioni al termine di Roma-Verona, affidando a un post su Instagram le uniche parole dopo l'espulsione. Tre foto, la prima che lo ritrae con il pallone in mano e il commento ironico "possesso palla", la seconda mentre spazza in tribuna un pallone poco prima del rosso ricevuto da Pairetto e infine una foto della Curva Sud. "Amo troppo questa gente e lotterò per voi" è la promessa dello Special One