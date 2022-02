Serie A, il programma della 27^ giornata 

La ventisettesima giornata di Serie A verrà aperta venerdì dalle due milanesi: alle 18:45 il Milan di Pioli ospiterà l'Udinese, mentre alle 21 l'Inter affronterà il Genoa. La Juventus sarà impegnata sabato alle 18 in trasferta contro l'Empoli, mentre nel posticipo di domenica alle 20:45 si affronteranno Lazio e Napoli

L'ottava giornata di ritorno di Serie A vedrà subito protagoniste le due milanesi: la capolista Milan sarà impegnata venerdì alle 18:45 in casa contro l'Udinese, mentre alle 21 scenderà in campo l'Inter a "Marassi" con il Genoa. Il sabato verrà aperto alle 15 da Salernitana e Bologna, con la Juventus che farà visita all'Empoli tre ore più tardi, alle 18. In serata la sfida tra Sassuolo e Fiorentina: fischio d'inizio alle 20:45 al Mapei Stadium. Nel match delle 12:30 di domenica, il Torino ospiterà all'Olimpico il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri e alle ci sarà 15 il derby veneto tra Verona e Venezia, cui seguirà, alle 18, la sfida tra lo Spezia e la Roma di Mourinho. Chiuderà la domenica il posticipo dell'Olimpico tra la Lazio dell'ex Sarri e il Napoli. Nel posticipo del lunedì, l'Atalanta di Gasperini ospiterà la Sampdoria.