La Lega Serie A ha ufficializzato la data di inizio del prossimo campionato: si inizierà il 14 agosto, mentre nel periodo di pausa per i Mondiali in Qatar (tra novembre e dicembre 2022) si valuta la possibilità di un torneo amichevole negli Stati Uniti. Dalla stagione 2022/23 abolita la regola del gol doppio in trasferta in Coppa Italia. Giovedì 3 marzo l'elezione del nuovo presidente: tre i candidati in corsa

Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 14 agosto 2022 . La Lega ha infatti ufficializzato le date della stagione 2022/23 , che sarà caratterizzata dallo stop invernale a causa dei Mondiali che si svolgeranno in Qatar tra i mesi di novembre e dicembre, periodo in cui potrebbe disputarsi un torneo amichevole negli Stati Uniti . Come si apprende da una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Lega Serie A ha inoltre reso noto che dalla stagione 2022/23 verrà abolita la regola del gol doppio in trasferta in Coppa Italia , così come avviene già da quest'anno nelle competizioni Uefa.

Lega Serie A, il 3 marzo l'elezione del presidente: tre i candidati

Terracciano commissario: modificherà statuto di A

Il programma della prossima stagione e non solo. In Lega Serie A sono giornate decisive per l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Giovedì 3 marzo si terrà la terza votazione, dopo che le prime due non sono andate a buon fine: nella prima vi sono state tutte schede bianche, come anche nella seconda, quando ha ricevuto un voto Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria che successivamente ha fatto un passo indietro. A questo punto, i candidati sono rimasti in tre: Mauro Masi, ex direttore generale della Rai, Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, e Lorenzo Bini Smaghi, economista ed ex membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Proprio quest'ultimo, al momento, sembrerebbe essere il favorito in quanto maggiormente gradito alle big. Il 3 marzo si voterà con maggioranza semplice e chi otterrà più voti sarà eletto nuovo presidente della Lega Serie A.