Dove vedere Monza-Napoli

La partita Monza-Napoli della 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 19 aprile alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Napoli

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tre partite contro il Monza in Serie A (10 reti in totale), rimanendo a secco nelle altre due; solamente Atalanta (cinque) e Inter (quattro) hanno segnato almeno due reti in più occasioni contro i brianzoli nel torneo. Il Monza ha segnato due gol in entrambe le partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (1V, 1P); la squadra partenopea potrebbe diventare la prima a subire almeno due reti in tre diverse trasferte contro i brianzoli nel massimo campionato. Dalla sua prima gara interna in Serie A, il 13 agosto 2022, il Monza ha perso 24 volte in casa (14V, 16N) e nel periodo solamente l’Hellas Verona (26) ha subito più sconfitte tra le mura amiche nel torneo – 24 sconfitte interne anche per l’Empoli. In questo campionato il Monza ha perso 21 partite (2V, 9N); tra le squadre che hanno subito più di 21 sconfitte stagionali in Serie A, solo sei sono riuscite a salvarsi, le ultime sono state Sampdoria e Spezia nel 2021/22. Da inizio febbraio in avanti il Napoli ha pareggiato sei partite di campionato su 10 (3V, 1P): nel periodo, gli azzurri sono la squadra che ha collezionato più pareggi in Serie A, perdendo sei punti rispetto all’Inter (15 vs 21). Il Napoli non vince da cinque trasferte di fila in Serie A (4N, 1P) e sotto un singolo allenatore non fa peggio dal 2009 con Roberto Donadoni: 10, di cui sei nel 2008/09 e quattro nel 2009/10.