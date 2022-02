Appena 6 gol fatti nelle ultime 7 di campionato, solo due con gli attaccanti (entrambi da Dzeko): l'ultima rete 242 minuti fa, poi ben 53 conclusioni senza segnare. Numeri che inquadrano il momento di difficoltà dell'Inter, che si spiega soprattutto attraverso la crisi dell'attacco Condividi

Dzeko-Lautaro, Lautaro-Sanchez, Dzeko-Sanchez. Tre diversi tandem d’attacco nelle ultime 3 partite di campionato, non si può dire che Simone Inzaghi non le stia provando tutte, alla ricerca della formula giusta per sbloccare l’Inter.



Eppure la rotazione dei suoi tre uomini d’attacco ha portato appena un gol, segnato contro il Napoli da Dzeko, poi il buio contro Sassuolo e Genoa. Con Correa ancora infortunato e il neo-arrivato Caicedo che ha esordito da ex nel finale contro il Genoa dimostrando di non essere ancora pronto, c’è poco da inventarsi, ma i numeri – quelli che non mentono mai – adesso si fanno preoccupanti.

242 minuti senza gol leggi anche Inzaghi: "Delusi dal pari, ma torneremo a vincere" L’Inter resta ancora il miglior attacco della Serie A, in virtù di un girone d’andata in cui ha viaggiato alla media di 2.6 gol a partita, ma adesso si ritrova spuntata, con la miseria di 6 gol segnati nelle ultime 7 partite di campionato e un 2022 cominciato col freno a mano tirato. Quattro partite senza vittoria (in casa Inter non succedeva dal 2018), la rete che manca da due gare e mezza (l’ultima è quella di Dzeko all’alba del secondo tempo contro il Napoli) per un totale di 242 minuti di astinenza, recuperi compresi.

Lautaro e Sanchez a digiuno approfondimento Chi ha perso più punti in casa? Dopo quel lampo del bosniaco che evitò il ko al “Maradona” sono arrivate altre 53 conclusioni, segno che comunque una fiammella resta accesa, ma si è trattato di 53 tentativi e nulla più, complici anche sfortuna (vedi la traversa di D’Ambrosio con il Genoa), portieri avversari in vena di prodezze (Consigli super a San Siro), imprecisione davanti alla porta (il gol che Lautaro si divora con il Sassuolo).



Situazione ancora più preoccupante se si considera che dei 6 gol realizzati nel 2022 dall’Inter, appena due sono arrivati dall’attacco, ed entrambi con Dzeko. Quel Sanchez che sembrava essersi acceso con il gol-vittoria in Supercoppa fino a reclamare un posto da titolare si è presto rispento, l’ultima rete di Lautaro Martinez risale a oltre due mesi fa, nel 5-0 alla Salernitana del 17 dicembre, poi 8 gare – di cui 6 da titolare – senza un’esultanza.