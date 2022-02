L'allenatore rossoblù su quanto sta accadendo in Ucraina: "Nel mio Paese ho vissuto le stesse cose 30 anni fa, i bombardamenti sono durati 80 giorni ma dopo 40 già non se ne parlava più. Non bisogna restare indifferenti, ognuno nel suo piccolo deve fare qualcosa. Solo chi ha vissuto la guerra sa cosa significa, queste immagini mi riportano indietro a 30 anni fa. Bisogna far sì che tutto questo non diventi la normalità"

Il Bologna pareggia in casa della Salernitana: ai rossoblù non basta Arnautovic, nel secondo tempo arriva il pari granata con Zortea. Un punto ciascuno in una giornata in cui, ovviamente, il pensiero è rivolto anche a quanto sta accadendo in Ucraina. Eventi che stanno colpendo Sinisa Mihajlovic, uno che la guerra l'ha vissuta. "Lo sport deve rimanere fuori dalla politica e fuori da tutto, è l'unico modo per tenere la gente unita – le sue parole nel post partita - Noi personaggi pubblici, con i nostri esempi, possiamo dare i messaggi giusti. Tutti insieme dovremmo fare sempre di più, senza commettere lo sbaglio fatto con il mio paese 30 anni fa. Io ho vissuto in Italia, quindi so com'è andata. All'inizio era la prima notizia sui giornali, abbiamo subito bombardamenti per 80 giorni ma dopo 40 già non se ne parlava più, era quasi normalità. Ma non deve essere la normalità una guerra. Avendo vissuto quell'esperienza negativa, spero non accada lo stesso anche oggi. Guardando le immagini, dico che sono tremende e mi riportano a quelle emozioni vissute 30 anni fa, so cosa sta provando questa povera gente".