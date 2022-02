José Mourinho sta pensando di apportare qualche accorgimento alla squadra che affronterà lo Spezia: in difesa tornano Mancini, che ha scontato il turno di squalifica, e Ibanez. A centrocampo non convocato Oliveira per un problema nella rifinitura, sulla trequarti Zaniolo potrebbe lasciare il posto a Mkhitaryan

Vuole tornare alla vittoria la Roma di José Mourinho , che domenica pomeriggio alle 18 affronterà al "Picco" lo Spezia di Thiago Motta. I giallorossi sono reduci da tre pareggi consecutivi in campionato e attualmente la zona Champions League dista 6 punti , motivo per il quale lo Special One sta cercando di apportare qualche accorgimento alla squadra che affronterà i bianconeri. Il primo sarà in difesa, con la Roma che nel 2022 ha subito 13 gol in 7 partite : nel terzetto arretrato tornerà Gianluca Mancini , che dopo aver scontato il suo turno di squalifica nello scorso turno contro il Verona è pronto ad affiancare Smalling e Kumbulla. Torna a disposizione anche Roger Ibanez , che ha smaltito la distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro rimediata nella gara di Coppa Italia contro l'Inter lo scorso 8 febbraio.

Oliveira e Felix non convocati, Zaniolo verso la panchina

leggi anche

Rinnovo automatico per Mancini: prolunga al 2026

Novità anche a centrocampo, con Sergio Oliveira che non sarà a disposizione per la gara contro i bianconeri. Il centrocampista portoghese, infatti, non è stato convocato da Mourinho per un problema muscolare accusato nella rifinitura, con il suo posto in mezzo al campo che verrà occupato da Jordan Veretout. A completare il reparto ci sarà Cristante accanto al francese, con Karsdorp e Vina sulle corsie esterne. La terza sorpresa potrebbe arrivare in attacco: Nicolò Zaniolo ha realizzato appena due gol da inizio campionato a questa parte ed è per questo che Mourinho potrebbe schierare nuovamente sulla trequarti Mkhitaryan, che insieme a Pellegrini sarebbe chiamato a dare supporto all'unica punta Abraham. Escluso dalla lista dei convocati anche Felix Afena-Gyan.