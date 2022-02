La buona notizia è che è tornato ad allenarsi in gruppo, quella meno buona che non è ancora pronto per scendere in campo . Ibrahimovic ha svolto il riscaldamento con i compagni ma poi una seconda parte di lavoro personalizzato. Nel derby, salvo clamorose sorprese dell'ultimo minuto, non sarà a disposizione. La speranza di Pioli resta quella di poterlo convocare nella fondamentale sfida scudetto contro il Napoli domenica prossima. Almeno per una partita allora il Milan dovrà fare ancora a meno di Zlatan, pesa che debba farlo nella partita più sentita, quella dove quasi sempre è riuscito ad essere decisivo.

I numeri dello svedese contro l'Inter parlano chiaro: 18 partite giocate, 6 vittorie, 10 gol e 2 assist. Ancora una volta dovrà essere Giroud a non farlo rimpiangere, eroe del derby di campionato con una doppietta nella prima sfida in carriera ai nerazzurri. Molte delle speranze milaniste sono riposte sul francese, 10 volte a segno in questa stagione e sempre a San Siro. Leão invece, il più in forma del momento con 4 gol nelle ultime 8, è ancora a caccia del primo gol in assoluto contro l'Inter dopo averla affrontata 7 volte dal suo arrivo in Italia. Addirittura Rebic non è mai riuscito a battere l'Inter. 5 partite, 4 sconfitte e 1 un solo punto conquistato. Un motivo in più per non far rimpiangere Ibra e per provare ad indirizzare la qualificazione verso la finale di una Coppa alla quale il Milan quest'anno tiene particolarmente.