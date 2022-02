L'amarezza di Sarri: "Perdere oggi non ci stava"

In un match in cui le emozioni sono durate fino agli ultimi secondi, la Lazio è stata piegata solo nel finale dal Napoli. All'Olimpico la partita è finita 2-1 per gli ospiti, e questo è stato il commento di Maurizio Sarri: "È stata una buona partita. Il primo tempo lo abbiamo fatto tutto noi, c'è stato il rammarico di aver chiuso sullo 0-0. Poi siamo andati sotto, l'abbiamo ripresa rientrando bene in partita. Poi un'ingenuità sul finale ci è costata la partita: ci siamo trovati messi male dietro e siamo andati a chiudere in tre un giocatore sulla fascia. Mancavano cinquanta secondi: bastava un fallo. Questo è un grande rammarico". Per l'allenatore della Lazio, al di là del risultato, ci sono motivi per essere soddisfatti del percorso svolto dalla sua squadra: "Se si pensa che tre mesi fa il Napoli era una squadra ingiocabile, oggi abbiamo giocato più che alla pari, avendo più palle gol di loro".