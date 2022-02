Simeone è tornato: "Avevo bisogno di questi gol"

L'attaccante classe 1995 si sblocca dopo un'astinenza durata 8 partite (contro l'Atalanta il 12 dicembre l'ultima rete) e mette a segno una tripletta contro il Venezia. Sono 15 i gol in questa Serie A per il Cholito: "Avevo bisogno di segnare, Tudor ci trasmette qualcosa in più"

54', 63', 88': terno secco sulla ruota di Verona firmato Cholito. È nuovamente Giovanni Simeone a trascinare la squadra di Tudor ai tre punti: sua la tripletta nella vittoria per 3-1 contro il Venezia in campionato, con l’attaccante argentino che torna a segnare dopo otto gare di astinenza (ultima rete contro l'Atalanta il 12 dicembre 2021). Decisamente tante per un calciatore che in questa stagione ha definitivamente mostrato tutto il suo talento. "Mi serviva il gol più a livello personale, ma per un attaccante non è importante solo il gol, è importante anche aiutare la squadra e dare tutto per i compagni. Tutti noi abbiamo disputato una grandissima partita", ha ammesso nel post partita proprio Simeone. Che già all’andata fu grande protagonista nel derby contro il Venezia con una doppietta nella rimonta per 4-3 (la squadra di Zanetti era in vantaggio 3-0) dei gialloblù.