Ruslan e Aleksey, uno ucraino e l'altro russo. Così diversi e così uguali. Compagni di squadra nell'Atalanta, ma soprattutto amici. Malinovskyi e Miranchuk hanno reagito andando in gol nel momento più particolare, con i loro Paesi in conflitto: il primo ha fatto una doppietta giovedì in Europa League prima di saltare il match di campionato per un problema nel riscaldamento, il secondo ha segnato la rete del definitivo 4-0 contro la Samp

Tanto diversi, ma così uguali. Ruslan Malinovskyi e Aleksey Miranchuk, ucraino il primo, russo il secondo. Uno energico ed estroverso, l'altro timido e leggerino. Giovani, forti e talentuosi. Entrambi mancini. Compagni di squadra nell'Atalanta. Ma soprattutto, e prima di ogni altra cosa, amici. Protagonisti nel momento più particolare, quello che probabilmente mai avrebbero immaginato di poter vivere. Con i loro Paesi in guerra, i due calciatori della Dea hanno preso per mano la squadra nerazzurra e hanno risposto sul campo come meglio non avrebbero potuto. Malinovskyi lo ha fatto giovedì 24, proprio il giorno dell'invasione russa in Ucraina: con il suo sinistro d'oro ha segnato una doppietta nel ritorno dei playoff di Europa League contro l'Olympiacos e ha portato l'Atalanta tra le migliori sedici squadre del torneo. Miranchuk ha continuato nel match di campionato stravinto contro la Sampdoria: reduce da un infortunio, è entrato a gara in corso e non ha fatto rimpiangere il compagno - costretto a saltare la partita per un problema al polpaccio accusato nel riscaldamento -, sigillando il risultato con la perla del 4-0. Poi, dopo il gol, un sorriso accennato, composto, con lo sguardo rivolto verso il basso, prima del lungo abbraccio dei compagni. Che in questi giorni giocano con e per Ruslan e Aleksey: campioni, uomini liberi e amici, prima che giocatori.