Attimi di apprensione, nella notte, per Franck Ribery, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è accaduto in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, a circa 40km da Salerno. Alla guida dell'automobile non c'era il fantasista francese, bensì un'altra persona. Dopo l'incidente, le persone coinvolte, tra le quali ovviamente Ribery, sono state portate in Ospedale. Il calciatore della Salernitana ha riportato un lieve trauma cranico e sarà quindi costretto a restare a riposo per qualche giorno.