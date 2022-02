Una scelta "speciale". José Mourinho non si smentisce mai nella sua voglia di stupire. Squalificato dal giudice sportivo per il match di La Spezia ha scelto di non entrare nello stadio Picco, dove aveva un box riservato, ma di restare sul pulmann della squadra come ha poi raccontato lui stesso tramite il suo profilo Instagram

Il personaggio Mourinho non si smentisce mai. L'espulsione contro il Verona e le successive proteste contro l'arbitro Pairetto gli sono costate due turni di stop. Ma questo non lo ha certo fermato. La trasferta di La Spezia per lui non poteva essere vissuta in panchina e allora Mourinho ha scelto di non sedersi neanche in tribuna. Lo Special One, infatti, non si è fatto vedere allo Stadio Picco, ma ha deciso di guardare la partita dal pullman della Roma, attraverso un tablet. Ma, soprattutto, ha deciso di "raccontare" la giornata particolare dal suo profilo Instagram. L'attesa in albergo, la musica durante il viaggio in pullman, l'arrivo allo stadio e la discesa della squadra vista attraverso il vetro del mezzo. Poi la partita seguita accanto al preparatore dei portieri Nuno Santos e al preparatore Rapetti, anche loro squalificati. All'ultimo istante il rigore di Abraham e l'esultanza (non documentata). Una foto finale, però, immortala la sua soddisfazione fuori dal pullman con la presenza anche del direttore sportivo Tiago Pinto, anche lui inibito fino al prossimo 8 marzo.