Sono 7 i giocatori squalificati. Due turni di stop per Giacomo Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina è stato espulso all'80' della partita persa dai viola per 2-1 sul campo del Sassuolo. Sanzione che arriva "per comportamento non regolamentare in campo (Sesta sanzione) - si legge nel comunicato - e per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo". Un turno per Kelvin Amian, difensore dello Spezia espulso contro la Roma per doppia ammonizione. Entra invece in diffida Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma ammonito nella vittoria del Picco.