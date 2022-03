L'attaccante argentino crede ancora nello scudetto: "Ci sono tante partite, dobbiamo giocare anche contro l'Inter in casa. Noi ci siamo, io ci credo". Il ds Cherubini: "Il rinnovo? Presto l'incontro con Dybala e i giocatori in scadenza" Condividi

Ben oltre il quarto posto, per la Juventus c'è ancora un obiettivo: lo scudetto. La distanza dal primo posto si è ridotta dopo gli ultimi turni e le possibilità di vincere il campionato sono aumentate. Se per Massimiliano Allegri la lotta scudetto è una questione tra Milan, Inter e Napoli, dello stesso parere non è Paulo Dybala: "Questa è la sua opinione, noi siamo la Juventus - ammette l'argentino, ospite a Milano della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini - Dobbiamo giocare anche contro l'Inter in casa. Ci sono tante partite. Noi ci siamo, io ci credo". L'attaccante bianconero, intanto, è tornato in gruppo dopo aver saltato i match contro Villarreal, Empoli e Fiorentina per infortunio: "Adesso sto bene, se il mister domenica mi fa giocare un po' ci sono. Spero ora di giocarle tutte". Tra gli incontri che attendono la Juventus c'è anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Una sfida difficile, ma alla portata dei bianconeri secondo Dybala: "Non è facile perché il Villarreal è forte, ma giochiamo in casa ed è un grande vantaggio".

"Ronaldo e Messi? Non avrei mai immaginato di giocare con loro" leggi anche Bonucci out almeno 7 giorni, ma si rivede Dybala Dybala, che in stagione ha giocato 27 partite, è a quota 112 gol con la maglia della Juventus, a tre lunghezze da Roberto Baggio: "Si ma io con qualche partita in più - scherza l'argentino -. Roby è un fenomeno, spero di conoscerlo presto". Un campione, proprio come Ronaldo e Messi che sono stati compagni di squadra della Joya: "Non avrei mai immaginato di giocare con loro - racconta Dybala -Sono diversi, ho avuto a che fare più con Cristiano che con Messi. Ero felice quando hanno comprato CR7. Ho giocato con tanti grandi come Buffon e Dani Alves: avere la fortuna di condividere lo spogliatoio con loro è stato importantissimo, grazie a loro sono migliorato".

L'aneddoto su Juric: "Non lo ascoltavo molto" Dybala ha poi parlato del suo passato a Palermo, raccontando un aneddoto su Ivan Juric: "Ho lavorato con lui a Palermo, ho un bel ricordo e approfitto per dare un abbraccio alla famiglia del presidente Zamparini. Ero appena arrivato e non sapevo bene l’italiano quindi non ascoltavo molto Juric. Sabatini? Gli sarebbe piaciuto portarmi nelle sue squadre ma non c’è stata possibilità".