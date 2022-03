Dopo il fastidio al polpaccio accusato nell'ultima gara di campionato contro l'Empoli il difensore bianconero è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le condizioni di Bonucci saranno rivalutate tra sette giorni: salterà sicuramente lo Spezia, da valutare per la Samp in campionato e il Villarreal in Champions

Sul campo è arrivato un risultato che permette alla Juventus di guardare con fiducia alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma dall'infermeria non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni di campionato e non solo. Se da un lato Bernardeschi, Dybala e Rugani hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo, all'indomani della vittoria contro i viola è arrivato il responso sulle condizioni di Leonardo Bonucci, costretto a saltare la gara del Franchi a causa di un fastidio al polpaccio accusato nel corso dell'ultima partita di campionato contro l'Empoli. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore presso il J|Medical hanno infatti evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Come comunicato dalla stessa società bianconera attraverso una nota sul proprio sito, le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra sette giorni.