L'attaccante giallorosso emozionato dopo la vittoria contro l'Atalanta, decisa dal 20esimo gol stagionale dell'attaccante inglese: "Non riesco a esprimere il nostro stato d'animo. È una sensazione bellissima e ora vogliamo goderci questa vittoria". Poi ancora parole d'amore per la Roma: "Non ero in buon periodo della mia carriera, questo club mi ha tirato su e sono contento di ripagare la fiducia che mi è stata data"

La Roma batte l'Atalanta (1-0) e l'uomo decisivo è ancora una volta lui: Tammy Abraham. L'attaccante inglese ha segnato oggi il 20° gol stagionale con la maglia giallorossa. Da come ha parlato nel postpartita, si può però capire quanto Abraham sia felice più per la vittoria della sua squadra, che per il gol: "Non riusciamo a descrivere il nostro stato d'animo", ha detto a Dazn. "Basta vedere come abbiamo festeggiato con i tifosi per capire cosa significhi per noi. È una sensazione bellissima aver raggiunto questo risultato tutti insieme". Per la Roma è il settimo risultato utile consecutivo in Serie A. Le cose sembrano continure a migliorare e questa è stata l'analisi di Abraham: "Ci conosciamo sempre meglio, giorno dopo giorno. Oggi abbiamo dato tutto come squadra: siamo compatti. Abbiamo lottato: magari mesi fa avremmo preso gol negli ultimi minuti. Ora vogliamo goderci questi tre punti".