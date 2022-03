"Non abbiamo ancora conquistato niente, la salvezza non arriva così: ci siamo complicati la vita, ci siamo giocati tutti i jolly". Ivan Juric alza l'asticella dell'attenzione alla vigilia della trasferta del suo Torino a Bologna, in programma domenica alle 15. "Non abbiamo fatto punti e dobbiamo farli adesso: sono soddisfatto di come lavorano i giovani, so che non puoi avere tutto subito - le sue parole in conferenza stampa - contro il Cagliari non c'è stata partita come occasioni, dominio e tante cose. Purtroppo commettiamo errori: Dobbiamo metterci più fame e concentrazione, paghiamo gli errori e invece ci servono tante occasioni per segnare. Io mi diverto quando vinco. Al momento non mi diverto perché prendiamo gol e non vinciamo da cinque partite. Sono i giocatori che si devono divertire".