Il contratto in scadenza a giugno 2022 e un futuro ancora tutto da decidere per Andrea Belotti. Il capitano del Torino, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo arrivata nei mesi scorsi dal presidente Urbano Cairo, sembrava ormai destinato all’addio a parametro zero a fine stagione, ma la decisione definitiva non è ancora arrivata. A svelarlo è il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della gara di campionato contro il Cagliari, che ha lasciato aperte le porte a qualsiasi soluzione: "Il rinnovo di Belotti? Uno spiraglio c’è. Ci sono spiragli per tutto, Andrea è attaccato a questa maglia a questa città e sente l’affetto da parte di tutti. La cosa migliore ora è parlarne il meno possibile, lavorare e provare a fare più punti possibili. Verso la fine della stagione proveremo a riparlarci per capire se ci sono i presupposti da parte di entrambe le parti per proseguire insieme", le parole del dirigente granata.