Perisic migliora: speranze per Liverpool

Ivan Perisic, costretto ieri al forfait nella sfida vinta dall'Inter contro la Salernitana per un lieve affaticamento muscolare, nell'allenamento di sabato mattina ha svolto una parte di lavoro con la squadra. Migliorano quindi le condizioni dell'esterno croato, uno dei più in forma tra i nerazzurri dall'inizio della stagione, e crescono le speranze per averlo a disposizione martedì in casa del Liverpool nella decisiva sfida del ritorno degli ottavi di Champions. IL VIDEO