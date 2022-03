Intervistato da Sky Sport, l'ex capitano nerazzurro ha parlato dell'importanza dell'ultima vittoria contro la Salernitana: "Sono felice per Lautaro e per tutti i ragazzi, hanno risposto in campo cancellando un periodo in cui i risultati non arrivavano. Vuol dire che il gruppo c'è e ci crede, abbiamo un obiettivo e lo vogliamo raggiungere". Sull'ingresso degli ex compagni nella Hall of Fame dell'Inter: "Bello rivederli, per i tifosi ha rappresentato una grande emozione"

Una vittoria fondamentale per riprendere il cammino dopo un periodo parecchio complicato e per ritrovare - almeno momentaneamente - la vetta della classifica. C'è soddisfazione nelle parole di Javier Zanetti dopo il netto successo dell'Inter nell'ultimo turno di campionato contro la Salernitana a San Siro, dove oltre ad aver ritrovato il successo i nerazzurri hanno anche riabbracciato Lautaro Martinez, sbloccatosi con una tripletta dopo le ultime settimane di appannamento. Intervistato da Sky Sport dal Golden Padel Center di Vicenza, dove è in corso un evento di sport e beneficenza al quale Zanetti ha partecipato in rappresentanza della scuola calcio che ha con Esteban Cambiasso e della Fondazione Pupi, il vicepresidente dell'Inter ha commentato così il 5-0 della squadra di Inzaghi: "È stata una vittoria molto importante - ha chiarito l'ex capitano -, sono contento per Lautaro e per tutti i ragazzi. Ieri la squadra ha fatto una grande prestazione, cancellando qualche risultato che nell'ultimo periodo non arrivava. Questo vuol dire che il gruppo c'è e ci crede: c'è un obiettivo molto chiaro, essere protagonisti in questo campionato che non è semplice perché lottiamo contro tante squadre forti. Ma noi ci siamo e sono molto contento soprattutto per la prestazione di tutta la squadra".