Genoa-Empoli, dove vedere la partita in tv

Cinque pareggi consecutivi per i rossoblù, lontani otto punti dalla zona salvezza. I toscani non vincono dallo scorso dicembre: cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime dieci giornate. Genoa-Empoli, alle ore 12:30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

È Genoa-Empoli il lunch match della 28^ giornata di Serie A. Seppur accumunate dall’obiettivo salvezza, le due squadre si trovano in condizioni differenti. I liguri, penultimi in classifica, sono reduci da cinque pareggi consecutivi da quando Alexander Blessin siede sulla panchina rossoblù. L’Empoli, di contro, è chiamato ad invertire la tendenza negativa degli ultimi risultati. L’ultimo successo in campionato risale allo scorso 12 dicembre (1-0 al Maradona sul Napoli). Nelle successive dieci giornate, gli uomini di Andreazzoli hanno conquistato cinque punti in dieci giornate, frutto di cinque pari e cinque sconfitte (l’ultima per 3-2 con la Juventus nello scorso weekend).