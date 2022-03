36 su 49: Sassuolo segna (quasi) solo in italiano

Giovani, bravi e in questo caso italiani. C’è tantissimo azzurro nel successo ottenuto dal Sassuolo di Alessio Dionisi al Penzo contro il Venezia: 1-4 che porta la firma di Giacomo Raspadori, Domenico Berardi (doppietta dal dischetto) e Gianluca Scamacca (anche lui su calcio di rigore). E non si tratta di un caso isolato. Già in questo campionato, infatti, i tre calciatori neroverdi erano andati contemporaneamente a segno nella stessa partita, quella vinta per 5-1 contro l’Empoli in trasferta lo scorso 9 gennaio. Segnale di un’intesa che si rafforza e si perfeziona sempre più gara dopo gara e che non può non regalare anche un sorriso al Commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, che i tre calciatori del Sassuolo li conosce bene: Raspadori e Berardi hanno vinto l’Europeo la scorsa estate, mentre Scamacca ha fatto il suo esordio con la Nazionale a settembre nelle gare valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Ora, con gli spareggi Mondiale all’orizzonte per il Ct azzurro arrivano notizie confortanti proprio dai tre calciatori del Sassuolo. Una squadra sempre più "tricolore": 37 dei 49 gol realizzati in questo campionato dalla squadra allenata da Dionisi sono stati messi a segno da calciatori italiani, 32 di questi dal trio Raspadori-Scamacca-Berardi.