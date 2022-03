Spalletti: "Per vincere bisogna reggere pressione"

"Abbiamo perso e c'è poco da dire, non è mancato quasi niente alla nostra partita". Mastica amaro Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro il Milan che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi per il Napoli. La sfida con i rossoneri rappresentava una prova di maturità per gli azzurri, fallita davanti a uno stadio pieno come accaduto contro il Barcellona in Europa League: "Se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, la gestione fa parte dell'essere campioni - spiega Spalletti - Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere. Ci sono delle qualità e dei caratteri fatti in un modo e altri in un altro modo. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, in dei momenti di partita no. Il livello di calcio è questo in una città come Napoli, se non reggi le pressioni devi spostarti".