Zanetti: "Sconfitta giusta, ma 4-1 bugiardo"

L'allenatore dopo il ko del Penzo: "Siamo in un momento di difficoltà, gli episodi ci girano tutti al contrario. Siamo giovani e inesperti, è stata una giornata no. La sconfitta è stata giusta, ma il 4-1 finale è bugiardo"

Una gara da cancellare, l’ennesima di un momento delicato per il Venezia . La squadra allenata da Paolo Zanetti esce sconfitta dal Penzo contro il Sassuolo (1-4 il risultato ), un ko che complica una classifica che adesso la vede al terzultimo posto, ma con una gara da recuperare, distante tre punti dalla zona salvezza. " Siamo in un momento di difficoltà, gli episodi girano tutti al contrario . Facciamo errori grossolani che ci mettono in difficoltà. Abbiamo subito tre rigori, ma le occasioni da rete sono state le stesse: abbiamo calciato quanto loro, ma siamo stati meno pericolosi, abbiamo sbagliato anche il nostro rigore. La partita l'abbiamo persa meritatamente, ma il risultato è un po’ bugiardo" , l’analisi dell’allenatore del Venezia Zanetti nel post gara.

"Noi giovani e inesperti, ma dobbiamo superare questo momento"

Una sola vittoria (contro il Torino in trasferta) nelle ultime quindici gare di campionato e una classifica che adesso si è complicata per il Venezia. Un situazione che Zanetti analizza così: "La classifica non mi fa paura, mi prendo le mie responsabilità, devo essere lucido e capire che la componente mentale fa differenza. Noi siamo una squadra giovane e inesperta, gli errori sono frutto di questo. Siamo nella fase più importante della stagione dobbiamo trovare la forza per uscirne fuori". Venezia che ultimamente fatica a ottenere risultati soprattutto al Penzo: "I nostri tifosi sono stupendi, ci incitano dal primo all'ultimo minuto e se c'è stata una cosa bella oggi sono loro. È impossibile sentire la pressione al Penzo. Di positivo ho visto lo spirito, ma è stata una giornata no. Ora non dobbiamo perdere la bussola", ha concluso Zanetti.