Lunedì 7 marzo si è tenuto, a Palazzo Vecchio, l'evento organizzato dal Comune di Firenze per svelare il progetto scelto per il concorso internazionale indetto per il restyling dello stadio Franchi. A vincere, in un 'cast' di 31 progetti complessivamente presentati, è stato il progetto di Arup Italia: l'architetto che si occuperà della riqualificazione dello stadio e dell'area di Campo di Marte sarà Hirsch David

VIDEO. IL PROGETTO DEL 'NUOVO' FRANCHI