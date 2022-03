Ottime notizie per Pioli, che in vista della gara di sabato sera contro l'Empoli (diretta su Sky Sport) avrà a disposizione tutti i suoi giocatori, a eccezione dello squalificato Theo Hernandez: hanno lavorato in gruppo Ibrahimovic e Giroud, così come Romagnoli che era assente dal derby di Coppa Italia a causa di un risentimento ai flessori

La vittoria nello scontro diretto contro il Napoli, il primo posto in classifica e non solo: continuano ad arrivare buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Nel corso dell'ultimo allenamento in vista della prossima gara di campionato, quella in programma a San Siro contro l'Empoli sabato 12 marzo alle 20:45 (diretta su Sky Sport) l'allenatore rossonero ha avuto tutti i suoi giocatori a disposizione: si è allenato in gruppo Zlatan Ibrahimovic così come Olivier Giroud, alle prese con una botta rimediata nel match del Maradona. Ma soprattutto si è rivisto insieme ai compagni anche Alessio Romagnoli.