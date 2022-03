Sono dodici i calciatori fermati per un turno dal giudice sportivo, tra loro anche il rossonero Theo Hernandez e Mkhitaryan della Roma. Una giornata di squalifica per l'allenatore del Venezia Zanetti. Ammende per Napoli, Lazio e Milan

Sono dodici i calciatori di Serie A squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo al termine della 28^ giornata di campionato. Tre i calciatori espulsi: si tratta di Marten De Roon dell’Atalanta, Adam Marusic della Lazio ed Henrikh Mkhitaryan della Roma. Stop per una giornata anche per altri nove calciatori, già in diffida e ammoniti nell’ultimo turno: non prenderanno parte alla prossima gara di campionato Theo Hernadez, che salterà così Milan-Empoli di sabato sera, Mattia Aramu (Venezia), Federico Bernardeschi (Juve), Marash Kumbulla (Roma), Nicola Murru (Sampdoria), Walace (Udinese), Theate (Bologna), Nicolò Rovella e Stefano Sturaro del Genoa.