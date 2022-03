Frattura della seconda vertebra lombare dopo un contrasto di gioco nell'allenamento del venerdì per il portiere: stop previsto tra le quattro e le cinque settimane. Non è la prima volta che Meret resta ai box per un infortunio simile in questa stagione: gli era già successo a settembre

Il Napoli perde Alex Meret per circa un mese. Nella partita di fine allenamento del venerdì, il portiere ha riportato la frattura della seconda vertebra lombare dopo un contrasto di gioco. Infortunio che lo terrà fuori dai giochi per quattro o cinque settimane e che sicuramente gli precluderà la convocazione per la prossima partita di campionato, in calendario a Verona. Sin qui Meret ha giocato con il Napoli 12 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, incassando 19 gol e tenendo la porta inviolata in tre occasioni.