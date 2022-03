L'ad rossonero a Nyon per presentare il business plan del club, l'operato degli ultimi anni e per dare garanzie sul lato economico e finanziario. Non sono previsti feedback in tempi brevi da parte dell'Uefa ma nel Milan filtra ottimismo e si spera di non ricevere nuove sanzioni

All’audizione seguirà il giudizio sul rientro del Milan nei parametri del Financial Fair Play, ma non sono attesi feedback in tempi brevi. Dal Milan filtra ottimismo: il club spera di non ricevere nuove sanzioni in virtù del percorso intrapreso e dei frutti della gestione oculata degli ultimi anni, apprezzata anche dall'Uefa.

Gli altri club coinvolti

L'Uefa nelle scorse settimane aveva avvisato una trentina di club europei per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, tra i quali Inter, Roma e Juventus. Si tratta del mancato rispetto della break-even rule, la norma che impone di coprire almeno i costi con i ricavi senza ricorrere a ricapitalizzazioni dell’azionista per sanare perdite con uno sforamento massimo di 30 milioni in tre anni. Condizione che, a causa della pandemia, è diventata impossibile da verificare senza il contributo degli azionisti. Non a caso, l'Uefa ha in atto un porcesso di revisione delle regole del Financial Fair Play, come confermato dallo stesso presidente Ceferin durante il Business of Football Summit, organizzato a inizio marzo dal Financial Times a Londra