Dubbio Brozovic, Kessié confermato: le probabili

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli avrà a disposizione Giroud e Ibra. Kessié di nuovo trequartista. Nell'Inter out De Vrij ma può recuperare Brozovic. Dall'infermeria della Juventus escono De Sciglio e Alex Sandro. Roma con due squalificati. Nel Napoli monitorato Fabian Ruiz

PROBABILI FORMAZIONI 29^GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Esaurite le Coppe di metà settimana, ci si ributta sulla corsa Scudetto: Inter attesa dalla complicata trasferta di Torino mentre il Milan, che fatica con le 'piccole' dovrà superare il test Empoli. Infermerie che in certi casi si riempiono, in altri si svuotano. Occhio ai ballottaggi e a possibili recuperi.

Come ogni settimana siamo pronti per chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Antenne dritte e smartphone in mano per comunicare tutte le variazioni di formazione. Le prime notizie sono già sulle chat e quindi eccoci pronti come sempre ad iniziare il consueto giro dai ritiri



SALERNITANA-SASSUOLO, sabato ore 15 Salernitana, problemi sulle corsie esterne Mazzocchi da una parte e Ranieri dall’altra. La Salernitana rischia di doversi presentare senza due pedine difensive importanti. Se Mazzocchi infatti non sarà sicuramente a disposizione, c’è invece speranza per un recupero in extremis di Ranieri. A destra agirà probabilmente Veseli con il ritorno di Gyomber in mezzo. A centrocampo prova a riprendersi una maglia Radovanovic ma Ederson resta in pole mentre in attacco ci saranno Bonazzoli e Djuric

Sassuolo, Chiriches recuperabile. Per Rogerio è difficile Scontato il turno di squalifica, torna a disposizione Maxime Lopez che verrà affiancato come sempre a Frattesi. Molto improbabile che l’assetto offensivo neroverde cambi rispetto allo scacchiere che abbiamo visto nelle ultime uscite. Insomma: Defrel sarà certamente un’arma da giocarsi eventualmente a gara in corso. In difesa Chiriches sembra aver risolto il problema che aveva avuto settimana scorsa. Dionisi sperava di poter recuperare per la panchina Rogerio ma l’esterno continua a lavorare a parte e presumibilmente farà ancora parte degli indisponibili

SPEZIA-CAGLIARI, sabato ore 15 Spezia, due rientri importanti per Motta Quasi tutto deciso a livello di XI titolare anti Cagliari. Thiago Motta recupera sia Amian in difesa che Kiwior a centrocampo: entrambi sono reduci dal turno di squalifica. Torna quindi la ‘solita’ linea a 4 là dietro con Erlic e Nikolaou centrali e Reca sull’out di sinistra. Qualche dubbio solo in attacco: Nzola non è per ora un’opzione dato che in settimana ha avuto qualche problema ma Agudelo può insidiare Gyasi per completare il pacchetto d’attacco con Manaj e Verde Cagliari, dubbio in attacco per Mazzarri? Un po’ di ballottaggi da risolvere in casa rossoblù. Niente conferenza stampa di presentazione match per mister Mazzarri. La difesa dovrebbe ancora vedere il trio con Lovato, Altare e Goldaniga anche se Ceppitelli può ancora dire la sua. In mediana Baselli è recuperato ma non è così scontato che parta dal primo minuto mentre in attacco resta in pole Gaston Pereiro ma Pavoletti è ancora in corsa per riprendersi una maglia. Keita invece non pare poter ambire all’XI titolare

SAMPDORIA-JUVENTUS, sabato ore 18 Sampdoria, riecco Thorsby Intervista Chiellini: "Scudetto? Giusto che i tifosi sognino" Mister Giampaolo deve forse solo decidere l’assetto della sua Sampdoria. Doppio attaccante o maggior copertura inserendo un trequartista in più? Al momento il duo Caputo-Quagliarella resta l’opzione principale ma come detto non l’unica. In difesa è squalificato Murru, dentro Augello a sinistra dal primo minuto. In mediana invece Thorsby ha scontato il turno di stop e tornerà titolare. Da monitorare Ekdal, non al meglio ma recuperabile Juventus, De Sciglio e Alex Sandro recuperati Max Allegri ha visto per sua fortuna qualche uscita dall’infermeria. Reparto che resta però ancora bello affollato visto che per Genova né Chiellini, né Bonucci, né Dybala saranno a disposizione. A proposito di attacco: Vlahovic e Morata sono entrambi diffidati. Restano loro due in superpole ma Kean non è propriamente tagliato fuori. Squalificato Berardeschi. Cuadrado è favorito sulla destra ma non tramonta l'ipotesi di un tridente che comprenda anche Kean



MILAN-EMPOLI, sabato ore 20:45 Milan, Kessié confermato sulla trequarti Buone notizie per l’attacco rossonero: sia Olivier Giroud che Zlatan Ibrahimovic hanno finito le sessioni personalizzate tornando ad allenarsi in gruppo. Entrambi quindi saranno a disposizione per la sfida di sabato sera. Al momento può spuntarla il francese. Sulla corsia sinistra non ci sarà lo squalificato Theo Hernandez e quindi spazio a Florenzi che cambia fascia di competenza. Brahim Diaz viaggia verso un altra partenza dalla panchina. Pioli per ora non pare intenzionato a cambiare. Dentro Tonali e Bennacer in mediana con Kessié confermato sulla trequarti Empoli, Ismajli torna al centro della difesa Andreazzoli pare orientato a schierare il doppio trequartista: con Bajrami quindi pronto Henderson anche se il 4-3-1-2 non è ancora totalmente accantonato. Dietro torna titolare Isamjli che ha scontato il turno di squalifica. Cacace non pare poter insidiare Parisi. Pinamonti non si discute. In mediana scalpita Benassi che potrebbe far scivolare in panchina Bandinelli. Difficile invece che Stulac o Verre possano inizialmente far parte della formazione titolare che vedremo a San Siro

FIORENTINA-BOLOGNA, domenica ore 12:30 Fiorentina, ridotta la squalifica a Bonaventura Un po’ di rientri per Italiano in vista della gara contro il Bologna. In difesa, a destra, c'è speranza di recupero per Odriozola anche se Venuti resta a oggi titolare a destra mentre in mediana c’è Bonaventura che si è visto ridurre la squalifica di due giornate. Dopo aver saltato la sfida di settimana scorsa quindi, l’azzurro torna nell’XI titolare al fianco di Torreira e Castrovilli. Solito rebus in attacco: Piatek non pare in discussione ma ai suoi lati c’è tanta concorrenza. Ikoné non sta attraversando un buonissimo momento di forma e rischia la panchina. Saponara e Sottil si giocano una maglia ma c’è anche la candidatura di Callejon Bologna, cambio obbligato in difesa La squalifica di Theate obbliga Sinisa Mihajlovic a ridisegnare il proprio assetto difensivo. C'è da verificare l'eventuale recupero di Bonifazi: non dovesse farcela, più probabile che giochi Mbaye rispetto a Binks. In attacco va verso il recupero Arnautovic che quindi torna nella formazione di partenza con Barrow e Orsolini ai propri lati (provato anche Soriano come vice Barrow). Da monitorare la situazione di De Silvestri: l’esterno non ha subito lesioni ma ovviamente rischia di non essere al 100%. Eventualmente al suo posto uno tra Dijks e Hickey con cambio di fascia. In mezzo al campo Svanberg può sopravanzare Soriano

VERONA-NAPOLI, domenica ore 15 Verona, ancora monitorato Barak Assenza sicura in casa gialloblù sarà quella di Lazovic: l’esterno ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra ed è finito nella lista degli indisponibili. Veloso e Faraoni invece sono recuperati ma il grande dubbio riguarda Barak che ha ancora problemi all’anca e rischia di dover lasciare il posto sulla trequarti: pronto nel caso Lasagna. In mediana si va verso la conferma della coppia Ilic-Tameze. Pochi dubbi nella linea a 3 di difesa: Sutalo spera ma per ora resta molto indietro nella gerarchia dei possibili titolari Napoli, Anguissa per Fabian? Un paio di dubbi per Spalletti, soprattutto in mediana. Se infatti il ballottaggio Politano-Lozano è di natura tecnico-tattica, quello che vede protagonisti Anguissa e Fabian Ruiz è invece di natura medica. Lo spagnolo infatti non è al meglio ed è in dubbio. Spalletti forse non vorrà rischiare di aggravare la situazione e pensa quindi ad Anguissa. Nulla è ancora deciso ma bisognerà capire la condizione di Fabian a 24 ore dalla sfida. Lobotka invece resta in pole su Demme mentre Mertens sarà quasi certamente utilizzato a gara in corso

ATALANTA-GENOA, domenica ore 18 Atalanta, in mediana mancherà de Roon Un super Muriel ha contribuito alla vittoria a metà settimana contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Gasperini dovrà verificare il livello di stanchezza di qualche elemento ma l’idea è quella di lasciare come punta di riferimento il colombiano per poi inserire eventualmente Boga. Anche Malinovskyi in questo momento pare imprescindibile. Pasalic e Pessina si giocano l’altra maglia sulla trequarti. Questo perché Koopmeiners scala al fianco di Freuler vista la squalifica di de Roon. In difesa invece torna Toloi dall’inizio Genoa, doppio ‘buco’ in mediana Il 4-2-3-1 di Mister “X” Blessin ha un grosso problema: in mezzo sono contemporaneamente squalificati sia Sturaro che il suo sostituto Rovella. Al fianco d Badelj quindi c’è da posizionare qualcuno. Possibile che la scelta possa ricadere su uno tra Melegoni ed Hernani. Resta in piedi anche il possibile avanzamento di un centrale. Insomma è un bel rebus. Destro sarà il terminale di riferimento. Ancora ai box Piccoli ed Ekuban mentre Masiello dovrebbe tornare convocabile

UDINESE-ROMA, domenica ore 18 Udinese, cambio in mezzo ma rientro in difesa MONDO ROMA Mourinho: "Ora siamo più pragmatici e meno naif" La squalifica di Walace costringerà Cioffi a cambiare in mezzo al campo. Il favorito per un posto nell’XI titolare è Makengo. Più difficile che invece sia Jajalo il prescelto. Per il resto, stessi friulani di sempre: Udogie e Molina come esterni, Deulofeu e Beto in attacco. Recuperato Nuytinck che quindi si accomoderà per ora in panchina. Cioffi infatti per il momento vuole mantenere gli stessi interpreti delle ultime uscite in difesa Roma, Mourinho con due assenti certi La vittoria contro il Vitesse ha portato tante cose buone a livello di autostima. In questo senso le parole di Mourinho descrivono al meglio la situazione in casa giallorossa. In vista della trasferta di Udine ci sarà però da ritoccare qualcosa per quel che concerne l’XI titolare. Ci sono infatti da segnalare le assenze per squalifica di Kumbulla e Mkhitaryan. Da decidere per bene il centrocampo a 5: senza ‘Miky’ potrebbe toccare nuovamente a Sergio Oliveira che pare favorito su Veretout mentre a sinistra ci sono svariate opzioni con Zalewski che però sembra poter vincere nuovamente i duelli con i compagni di reparto

TORINO-INTER, domenica ore 20:45 Torino, Lukic c’è. In porta ancora Berisha Vanja Milinkovic-Savic sta meglio ma va ancora verificato per bene. Inutile quindi rischiare e contro l’Inter, in porta, spazio ancora a Berisha. In attacco scalpita Pjaca ma al momento dietro a Belotti ci sono in pole Brekalo e Pobega che possiamo considerare sicuri di una maglia al 99%. In mezzo invece recupera Lukic che sarà titolare al fianco di Mandragora. Solita linea a tre difensiva con Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez Inter, Brozovic presente Sospiro di sollievo in casa Inter. L’infortunio di Brozovic, unito a quello di de Vrij, avevano fatto preoccupare non poco Inzaghi e i tifosi. L’olandese ha un problema un po’ più serio di ‘Epic’ Brozo e quindi ci sarà gioco forza un cambio in difesa con Skriniar che slitta al centro e D’Ambrosio favorito. Duello a sinistra tra Perisic e Gosens con l’ex Atalanta che spera di trovare la prima da titolare. In mezzo invece Brozovic ci sarà: il problema accusato ad Anfield è di poco conto e uno come lui non si ferma per un fastidio. Attacco con Dzeko e il ritrovatissimo Lautaro