Il portiere rossonero, sempre più decisivo tra i pali, si è dimostrato nel corso della stagione anche assist-man (in occasione del gol di Leao contro la Samp) . Ma il francese non si ferma qui: sulle punizioni a favore prende in mano la situazione con un trucco per disturbare il collega avversario

MILAN-EMPOLI: HIGHLIGHTS - PAGELLE