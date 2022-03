Gianluigi Donnarumma prende la parola per la prima volta dopo l'errore che ha spianato la strada alla clamorosa rimonta del Real Madrid, giustiziere in Champions del Paris Saint-Germain: "Colpo duro, ma è da queste difficoltà che si esce più forti. Ora pensiamo a vincere il campionato"

Gianluigi Donnarumma torna a parlare dopo l’eliminazione del suo Paris Saint-Germain in Champions per mano del Real Madrid. Con il suo errore, viziato anche da un presunto da un fallo di Benzema, il portiere della Nazionale ha dato il via alla rimonta della squadra di Carlo Ancelotti. Dopo aver subito critiche e illazioni, compreso un suo litigio nello spogliatoio con Neymar (smentito sui social dall'attaccante brasiliano), Gigio ha voluto dire la sua con un messaggio su Twitter.