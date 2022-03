Fondazione Milan ha instaurato un canale di raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, impegnata nel rispondere ai bisogni umanitari di chi si trova nei luoghi del conflitto e di chi cerca asilo oltre il confine. Durante Milan-Empoli gli spettatori di San Siro (circa 47mila previsti) saranno incentivati a fare delle donazioni in favore del popolo ucraino con una serie di inziative

Il Milan al fianco del popolo ucraino. In occasione della gara dei rossoneri contro l'Empoli, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro (diretta su Sky Sport Uno), il club ha attivato una serie di iniziative che coinvolgeranno il pubblico sia dentro che fuori lo stadio. Gli spettatori, che saranno circa 47mila, saranno incentivati a donare attraverso un canale di raccolta fondi instaurato da Fondazione Milan in favore della Croce Rossa italiana, impegnata insieme alla Croce Rossa Ucraina e alle altre Società Nazionali della croce rossa nel rispondere ai bisogni umanitari delle persone che si trovano nei territori colpiti dalla guerra e di quelle che cercano asilo oltre il confine ucraino.