Dove vedere Fiorentina-Bologna

Fiorentina-Bologna è la partita che inaugura la domenica nella ventinovesima giornata di Serie A. Seconda partita in casa consecutiva per Milenkovic e compagni dopo il pareggio al Franchi contro il Verona. Viola che stanno attraversando un momento non facile: un solo risultato utile arrivato dopo le sconfitte contro Sassuolo e Juventus (in Coppa Italia). I ragazzi di Italiano cercheranno di sfruttare il fattore casa: solo 3 sconfitte su 13 partite giocate a Firenze. Il Bologna, di contro, non vuole interrompere la striscia di risultati utili consecutivi. Con l’obiettivo di arrivare tra le prime dieci, i felsinei vengono da una vittoria e due pareggi. A sei punti dal decimo posto, gli uomini di Mihajlovic ci credono.