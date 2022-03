Serie A, il calendario del prossimo turno

La 30^ giornata di Serie A si aprirà venerdì 18 marzo con due gare mentre sabato scenderanno in campo Napoli, Inter e Milan contro Udinese, Fiorentina e Cagliari. Domenica la Juve ospita la Salernitana, spicca il big match delle 18: il derby della Capitale tra Roma e Lazio. A chiudere il programma il posticipo serale tra Bologna e Atalanta: il quadro completo del prossimo turno di campionato

La Serie A verso la volata finale, nel prossimo fine settimana si gioca la 30^ giornata di campionato. Un turno che si svilupperà in tre giorni, da venerdì 18 a domenica 20 marzo. Ad inaugurare il programma sarà la sfida del venerdì alle 18:45 tra Sassuolo e Spezia, mentre in serata si incontreranno Genoa e Torino. Sabato 19 impegnate le tre pretendenti al titolo: alle 15 il Napoli sarà di scena al Maradona contro l'Udinese, alle 18 l'Inter ospiterà la Fiorentina a San Siro mentre alle 20:45 il Milan giocherà a Cagliari. Domenica 20 il lucnch match sarà lo scontro salvezza tra Venezia e Sampdoria, mentre alle 15 la Juventus affronterà la Salernitana per rimanere aggrappata ai piani alti della classifica. Sempre alle 15 Empoli-Verona, mentre alle 18 sarà il momento del big match di giornata, il derby della Capitale tra Roma e Lazio. A chiudere il quadro il posticipo delle 20:45 tra Bologna e Atalanta.