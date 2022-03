Inter, dopo il derby è tornato il mal d'inverno

"Winter is coming", "L’inverno sta arrivando". E' la famosa frase tratta da "Il Trono di Spade", che in passato l'Inter ha anche usato per una campagna abbonamenti (parafrasandola in "Inter is coming"). Nella spettacolare serie tv fantasy (disponibile su Sky on demand) l’inverno rappresenta l’arrivo delle ostilità, delle maggiori difficoltà, dei nemici più complicati da affrontare. Appiano Gentile da questo punto di vista appare un po' come Grande Inverno, sede della Casa Stark e capitale del Regno del Nord, per chi è appassionato della serie tv nata dai racconti dello scrittore George R. R. Martin: in casa Inter, quando l’inverno si avvicina, si ripresentano vecchi fantasmi che si pensava fossero ormai spariti. Era già successo ad altri allenatori come Roberto Mancini e Luciano Spalletti, sta succedendo in questa stagione a Simone Inzaghi: da quando l’Inter ha perso contro il Milan lo scorso 5 febbraio, le sicurezze di inizio campionato si sono incrinate. A partire da quel derby perso 2-1 in rimonta, i nerazzurri in 10 partite hanno raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Nelle dieci gare precedenti, invece, erano arrivate per Inzaghi 8 vittorie, un pareggio e soltanto una sconfitta (contro il Real Madrid in Champions League). Un cambio di rotta che preoccupa l'ambiente nerazzurro: in parte l’inversione si può motivare col calendario impegnativo dell’Inter tra gennaio e febbraio, ma a marzo i nerazzurri hanno faticato anche contro squadre come il Genoa che lottano per non retrocedere.