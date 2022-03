Ajax-Benfica, dove vedere la partita in tv

Dopo il pareggio per 2-2 dell’andata, è apertissimo il discorso qualificazione che si deciderà alla Johan Cruijff Arena. Ajax-Benfica, ore 21, in diretta Sky Sport Football e Sky Sport 253, in streaming su NOW

Lo spettacolo degli ottavi di ritorno di Champions League ancora protagnista con la sfida ta Ajax e Benfica in programma questa sera. Dopo il pareggio per 2-2 dell'andata in Portogallo , la gara della Johan Cruijff Arena si preannuncia apertissima, con entrambe le squadre a caccia della qualificazione. Gli olandesi hanno vinto le ultime tre partite in Eredivisie e nell’ultimo turno hanno battuto il Cambuur con una rete allo scadere. Pareggio casalingo, invece, per il Benfica: la squadra di Verissimo è stata bloccata sull’1-1 dal Vizela.

Dove vedere Ajax-Benfica in tv

La partita tra Ajax e Benfica, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca martedì 15 marzo alle ore 21 alla Johan Cruijff Arena. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e internet). Diretta Gol su Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Beppe Bergomi; a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Telecronaca Diretta Gol - Antonio Nucera.