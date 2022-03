Il Napoli perde Andrea Petagna per infortunio. L'attaccante classe 1995 ha riportato "una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra ". Lo spiega il report diffuso dal club azzurro nella mattinata di martedì, dopo che Petagna è stato sottoposto a esami strumentali. "Il calciatore - si legge nel comunicato - ha già iniziato il percorso riabilitativo". Per il centravanti si prevede un mese di stop , con possibile rientro previsto il 16 aprile , quando allo stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma .

I numeri di Petagna con il Napoli

approfondimento

In stagione Petagna ha giocato con il Napoli 30 partite (8 da titolare) tra campionato, Europa League e Coppa Italia, con 4 reti e 4 assist. Ora Spalletti dovrà fare a meno di lui per qualche settimana. Un altro ko in casa Napoli a pochi giorni di distanza da quello di Alex Meret. A due giorni dalla partita di Verona il portiere aveva riportato in allenamento la frattura della seconda vertebra lombare dopo un contrasto di gioco. Resterà fuori dai giochi almeno fino alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale.