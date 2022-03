"Ghirelli è stato eletto con 17 voti su 17. È un grande segnale di unità. Due consiglieri non si sono presentati a votare, mentre Casini e Abete non potevano. Per la prima volta il voto è avvenuto a scrutinio segreto, a dimostrazione della compattezza assoluta di 6 componenti su 7". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito all'elezione di Francesco Ghirelli a vicepresidente della Figc avvenuta nel consiglio federale di oggi con 17 voti su 17. I due consiglieri che hanno rinunciato al voto sono Marotta e Lotito.